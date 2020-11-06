Грета Тунберг потроллила Дональда Трампа, припомнив ему его же слова

Источник материала: Tut.by

Когда в прошлом году шведская экоактивистка Грета Тунберг стала обладателем звания «Человек года» по версии журнала Time, президент США Дональд Трамп это решение издания высмеял, а самой Грете посоветовал расслабиться и поработать над проблемой управления гневом, а затем посмотреть хорошее старомодное кино вместе с другом. Но теперь пришла очередь 17-летней Тунберг нанести Трампу «ответный удар», пишет spletnik.



Фото: Reuters

Активистка отреагировала в твиттере на заявления президента США, который призывает остановить подсчет голосов на выборах и говорит о множестве нарушений.

— Так смешно! Дональду следует поработать над своей проблемой гнева, а затем сходить в старомодное кино вместе с приятелем. Расслабься, Дональд, расслабься! — написала она.

Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября, но там до сих пор продолжают вести подсчет голосов, который может затянуться еще на несколько дней.