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Ducati представила новый мотоцикл Multistrada V4 с 170-сильной «четверкой»

06.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Ducati в этом месяце пообещала явить миру сразу пять новинок. И вот первая из них представлена — это новый туристический мотоцикл Multistrada V4.


Разработанный с нуля байк будет доступен в трех вариантах исполнения — V4, V4 S и V4 S Sport, особенностью которого является выхлопная система Akrapovic. Мотоцикл универсален для райдера любого роста — производитель установил новое, более удобное сиденье, которое регулируется по высоте. Предусмотрены три варианта: низкое (810−860 мм), стандартное (840−860 мм) и высокое (840−875 мм).


Переднее колесо у Multistrada V4 — 19-дюймовое. Используется подрамник повышенной прочности и новый двусторонний маятник. Бак — объемом 22 л. Колесная база мотоцикла массой 217 кг — 1567 мм.


Новинка может похвастаться светодиодными фарами с интеллектуальной системой освещения поворотов, набором фирменных систем безопасности, а также новой мультимедиасистемой, на экран которой может выводиться изображение со смартфона. Также можно выбрать один из четырех ездовых режимов — Enduro, Sport, Travel и Urban. Среди опций есть адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.


Впрочем, главной фишкой нового Ducati стала V-образная «четверка» Granturismo объемом 1158 см3, развивающая 170 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Новый агрегат с коленвалом встречного вращения оказывается на 1,2 кг легче своего предшественника — двухцилиндрового Testastretta, который устанавливается на Multistrada 1260. А еще в Ducati говорят об увеличенном межсервисном интервале обслуживания — замена масла каждые 15 000 км пробега (или 24 месяца), а проверка зазоров клапанов при 60 000 км.


К дилерам новинка Ducati начнет поступать в конце ноября. Стоимость Multistrada V4 пока не озвучена.

 
 
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Компания Ducati в этом месяце пообещала явить миру сразу пять новинок и вот первая из них представлена - это новый туристический мотоцикл Multistrada V4.
 
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