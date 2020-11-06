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Плюсы и минусы диеты, благодаря которой певице Адель удалось сбросить 40 кг

06.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе диета Sirtfood снова появилась в новостях после того, как певица Адель продемонстрировала свою похудевшую фигуру в американском комедийном шоу Saturday Night Live. Адель ранее приписывают ее значительный вес потери в Sirtfood диете. После ее появления на SNL количество людей, ищущих диету в Google, резко возросло. Но что такое диета Sirtfood и работает ли она, рассказывает Delfi.lt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adele (@adele)

Два диетолога из Соединенного Королевства запустили диету Sirtfood в 2016 году. Предпосылка заключается в том, что группа белков, называемых сиртуинами, которые участвуют в регуляции метаболизма, воспаления и старения , может быть ускорена употреблением определенных продуктов, богатых классом фитонутриентов, называемых полифенолами.

Обычные продукты Sirtfood включают яблоки, сою, капусту, чернику, клубнику, темный шоколад (85% какао), красное вино, зеленый чай матча, лук и оливковое масло.

Плюсы

План питания поощряет выбор продуктов, богатых полифенолами, которые также являются хорошими источниками витаминов, минералов и пищевых волокон, и могут быть рекомендованы в ряде диет, предназначенных для помощи в регулировании веса, или как часть здорового, сбалансированного плана питания.

Диета для похудания будет эффективной, если будет обеспечено устойчивое общее дневное ограничение энергии.

Итак, самым большим преимуществом диеты Sirtfood является ежедневное ограничение энергии — вы, вероятно, похудеете, если будете придерживаться этой диеты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adele (@adele)

Минусы

Было бы разумно следить за размером порций для некоторых из перечисленных продуктов, таких как красное вино и шоколад.

Как и большинство ограничительных диет, первая фаза может быть сложной и не рекомендуется людям с сопутствующими заболеваниями без наблюдения медицинского работника.

Быстрая потеря веса может увеличить риск образования камней в желчном пузыре и аменореи (отсутствие менструального цикла).

Продукты из списка бывает сложно достать в отдельных странах или они слишком дорогие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adele (@adele)

Что говорит наука?

Большинство исследований изучали опосредованные сиртуином эффекты ограничения энергии у червей, мышей или определенных тканей тела. Никакие исследования не проверяли влияние диет, которые изменяют содержание полифенолов, на действие сиртуинов, опосредующих потерю веса.

 

 
 
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На этой неделе диета Sirtfood снова появилась в новостях после того, как певица Адель продемонстрировала свою похудевшую фигуру в американском комедийном шоу Saturday Night...
 
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