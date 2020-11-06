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У концерна «Калашников» новый владелец

06.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новым владельцем «Калашникова» стал бывший заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников. До этого контрольным пакетом акций владел Алексей Криворучко, но в 2018 году его назначили замминистра обороны России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету «Коммерсантъ».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

«Калашников» — многопрофильная компания, которая не только производит стрелковое оружие, но и развивает новые технологии, в частности выпуск беспилотных видов вооружений и высокоточных ракет, отметил Лушников. По его словам, российское оружие востребовано за рубежом, а траты стран на национальную оборону не зависят от экономических кризисов.

Кроме того, в рамках концерна планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта, добавил Лушников. Сумму сделки он не уточнил.

Лушников приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус одна акция концерна, пишет издание. По данным ЕГРЮЛ, в собственность ему перешло 50% «ТКХ-Инвеста», еще 50% осталось у самого ООО.

ТКХ принадлежал Алексею Криворучко, который в июне 2018 года был назначен замглавы Минобороны РФ. Его представитель отказался от комментариев изданию. Оставшимися 25% плюс одна акция «Калашникова» владеет «Ростех». В госкорпорации изданию подтвердили, что одобрили сделку. Там также добавили, что не планируют снижать свою долю, поскольку концерн считается стратегическим активом.

Собеседник издания, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщил, что Криворучко решил продать акции, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, которое выполняет гособоронзаказ в интересах Минобороны. По его словам, продажа была запланирована давно, почти сразу после перехода Криворучко в министерство. Однако из-за многопрофильности актива поиск покупателя и согласование условий сделки в подобных случаях требуют времени, в связи с чем акции временно были переданы в доверительное управление Аркадию Привалову (гендиректор и бывший владелец 50% «ТКХ-Инвеста»).

 
 
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До этого контрольным пакетом акций владел Алексей Криворучко, но в 2018 году его назначили замминистра обороны России.
 
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