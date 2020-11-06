В Беларуси повысят пенсии, указ уже подписан. Тем временем реальные пенсии падают

Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены повысить пенсии, заявил сегодня Александр Лукашенко на открытии новой ветки метро в Минске. По всей видимости, речь идет про трудовые пенсии. Уточним, что в сентябре в Беларуси, по данным Белстата, упали реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. А по размеру средних пенсий Беларусь уступает почти всем соседним странам, особенно заметно — Польше и странам Балтии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», — заявил Лукашенко, передает телеграм-канал «Пул первого».

Уточним, что реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по данным Белстата, в Беларуси все-таки упали. В сентябре — на 0,9% к августу. Этот показатель был в плюсе в этом году только в мае, июле и августе, в остальные месяцы — в минусе.

С какого числа и на сколько будут повышены пенсии, не уточняется.

В последний раз трудовые пенсии повышали перед президентскими выборами — с 1 августа, хотя их рост планировался на более позднее время. «Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — говорил Александр Лукашенко.

На начало октября в Беларуси проживало 2 миллиона 491,4 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил в сентябре 458 рублей.

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