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В Беларуси повысят пенсии, указ уже подписан. Тем временем реальные пенсии падают
Источник материала: Tut.by
В Беларуси намерены повысить пенсии, заявил сегодня Александр Лукашенко на открытии новой ветки метро в Минске. По всей видимости, речь идет про трудовые пенсии. Уточним, что в сентябре в Беларуси, по данным Белстата, упали реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. А по размеру средних пенсий Беларусь
«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», — заявил Лукашенко,
Уточним, что реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по данным Белстата, в Беларуси все-таки упали. В сентябре — на 0,9% к августу. Этот показатель был в плюсе в этом году только в мае, июле и августе, в остальные месяцы — в минусе.
С какого числа и на сколько будут повышены пенсии, не уточняется.
В последний раз трудовые пенсии
На начало октября в Беларуси проживало 2 миллиона 491,4 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил в сентябре 458 рублей.
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В Беларуси намерены повысить пенсии, заявил сегодня Александр Лукашенко на открытии новой ветки метро в Минске.
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