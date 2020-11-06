ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси повысят пенсии, указ уже подписан. Тем временем реальные пенсии падают

06.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены повысить пенсии, заявил сегодня Александр Лукашенко на открытии новой ветки метро в Минске. По всей видимости, речь идет про трудовые пенсии. Уточним, что в сентябре в Беларуси, по данным Белстата, упали реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. А по размеру средних пенсий Беларусь уступает почти всем соседним странам, особенно заметно — Польше и странам Балтии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», — заявил Лукашенко, передает телеграм-канал «Пул первого».

Уточним, что реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по данным Белстата, в Беларуси все-таки упали. В сентябре — на 0,9% к августу. Этот показатель был в плюсе в этом году только в мае, июле и августе, в остальные месяцы — в минусе.

С какого числа и на сколько будут повышены пенсии, не уточняется.

В последний раз трудовые пенсии повышали перед президентскими выборами — с 1 августа, хотя их рост планировался на более позднее время. «Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — говорил Александр Лукашенко.

На начало октября в Беларуси проживало 2 миллиона 491,4 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил в сентябре 458 рублей.

Если вы хотите рассказать про свою пенсию и как живете на нее, то можете писать нам в телеграм @bobkov_tut

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси намерены повысить пенсии, заявил сегодня Александр Лукашенко на открытии новой ветки метро в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика