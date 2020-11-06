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В Гомеле городской автобус врезался в линию электропередачи

06.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Мазурова автобус снес опору линии электропередачи, троллейбусное движение остановлено.


ДТП произошло примерно в 9.20 на остановке Головацкого.

Что стало причиной аварии, неизвестно.


 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на улице Мазурова автобус снес опору линии электропередачи, троллейбусное движение остановлено.
 
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