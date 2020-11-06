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В Гомеле городской автобус врезался в линию электропередачи
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Мазурова автобус снес опору линии электропередачи, троллейбусное движение остановлено.
ДТП произошло примерно в 9.20 на остановке Головацкого.
Что стало причиной аварии, неизвестно.
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В Гомеле на улице Мазурова автобус снес опору линии электропередачи, троллейбусное движение остановлено.
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