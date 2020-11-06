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Наши пограничники проморгали 10 детей и 9 взрослых, перешедших границу с Литвой
Источник материала: Навiны
4 ноября в полукилометре от белорусской границы литовцы задержали 19 человек. Пять мужчин, четыре женщины и десять детей попали в Литву с территории Беларуси,
У задержанных не было документов, но они заявили, что они чеченцы, граждане России. С собой у мигрантов были рюкзаки с личными вещами и средствами гигиены.
Мигранты перешли беларусско-литовскую границу через ручей Гервине в лесу возле деревни в Шальчининкском районе.
Мигрантов временно разместили в центре для беженцев, они подали прошения об убежище в Литве. Их личности установлены.
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4 ноября в полукилометре от белорусской границы литовцы задержали 19 человек.
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