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Наши пограничники проморгали 10 детей и 9 взрослых, перешедших границу с Литвой

06.11.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

4 ноября в полукилометре от белорусской границы литовцы задержали 19 человек. Пять мужчин, четыре женщины и десять детей попали в Литву с территории Беларуси, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Наши пограничники проморгали 10 детей и 9 взрослых, перешедших границу с Литвой

 

У задержанных не было документов, но они заявили, что они чеченцы, граждане России. С собой у мигрантов были рюкзаки с личными вещами и средствами гигиены.

Мигранты перешли беларусско-литовскую границу через ручей Гервине в лесу возле деревни в Шальчининкском районе.

Мигрантов временно разместили в центре для беженцев, они подали прошения об убежище в Литве. Их личности установлены.

 
 
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4 ноября в полукилометре от белорусской границы литовцы задержали 19 человек.
 
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