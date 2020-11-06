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Белорусы в октябре купили валюты почти на 90 млн долларов больше, чем продали

06.11.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В октябре население выступило чистым покупателем иностранной валюты, а предприятия, банки и нерезиденты продавали валюты больше, чем покупали, свидетельствуют данные Национального банка.

Белорусы в октябре купили валюты почти на 90 млн долларов больше, чем продали

Напомним, в августе после выборов на фоне роста девальвационных ожиданий в Беларуси наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту — как со стороны населения, так и со стороны предприятий, передает БелаПАН.

В сентябре ситуация на валютном рынке стала меняться: население осталось чистым покупателем иностранной валюты, а юрлица стали продавать иностранной валюты больше, чем покупать.

Аналогичная ситуация сохранилась и в октябре, свидетельствуют статданные Национального банка.

В октябре физлица на чистой основе купили иностранной валюты на 89,4 млн долларов, а субъекты хозяйствования продали валюты больше, чем купили на 231,2 млн долларов. Чистыми продавцами иностранной валюты в октябре выступили также банки (40,3 млн долларов) и нерезиденты (76 млн долларов).

В целом за январь—октябрь физлица купили иностранной валюты больше, чем продали, на 1.639,9 млн долларов, субъекты хозяйствования (резиденты) — на 1.117,4 млн долларов. Нерезиденты в январе—октябре выступили чистыми продавцами иностранной валюты (483,5 млн долларов), также чистыми продавцами иностранной валюты являлись и банки (667,2 млн долларов).

Тема состояния валютного рынка поднималась в октябре в Палате представителей во время выступления премьер-министра Романа Головченко. Отвечая на вопросы депутатов, глава правительства указал на стабилизацию ситуации на валютном рынке. «Упал спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке», — сказал Головченко.

По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем. Головченко считает, что определенное давление на валютный и финансовый рынок было создано в третьем квартале искусственно с помощью дезинформации — это была «волна атаки с целью положить экономику».

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В октябре население выступило чистым покупателем иностранной валюты, а предприятия, банки и нерезиденты продавали валюты больше, чем покупали, свидетельствуют...
 
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