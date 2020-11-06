Лукашенко увлекся метростроением

Источник материала: АФН

Лукашенко предложил проложить метро на север Минска, где будет построен умный город. Об этом он сказал на открытии 3-й ветки метрополитена.

Третья ветка столичного метро пока состоит из четырех станций: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь".

По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, следующий этап - строительство новых станций в слуцком направлении, эти работы уже ведутся. В 2023-2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг, передает БелТА.

Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска, где появится умный город, Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону.

Также, по его мнению, в перспективе 1-ю линию необходимо продлить в сторону Смолевичей.