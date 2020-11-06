ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко увлекся метростроением

06.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко предложил проложить метро на север Минска, где будет построен умный город. Об этом он сказал на открытии 3-й ветки метрополитена.

Третья ветка столичного метро пока состоит из четырех станций: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь".

По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, следующий этап - строительство новых станций в слуцком направлении, эти работы уже ведутся. В 2023-2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг, передает БелТА.

Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска, где появится умный город, Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону.

Также, по его мнению, в перспективе 1-ю линию необходимо продлить в сторону Смолевичей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко предложил проложить метро на север Минска, где будет построен умный город. Об этом он сказал на открытии 3-й ветки метрополитена.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рождество отменяется? Гигантскую елку разбирают из-за COVID-19 – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика