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Режим Лукашенко завел более 900 уголовных дел на оппонентов с начала выборов

06.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, за шесть месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

В отношении минимум 157 фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 293 УК РБ (Массовые беспорядки).

По статье 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) дела массово заводились против активистов в мае и июле ("дело Тихановского", либо "Гродненское дело", "дело 14 июля"). Также после акции "Дзяды" в Минске Следственный комитет объявил о том, что завел сразу 231 дело по этой же статье.

Также популярны у силовиков статьи 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок), 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов) - по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (ст. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, за шесть месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки,...
 
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