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Лукашенко сказал, что подписал указ о повышении пенсий

06.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Приехавший на открытие 3-й линии метро пенсионер Лукашенко, которого весь мир, за исключением Северной Кореии, больше не считает президентом, заявил, что принял решение подкупить пенсионеров, с завидным упорством продолжающих выходить на протесты.

"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении, хоть немножко, пенсий, чтобы реальные пенсии не упали", - сказал Лукашенко.

По его словам, пенсионеров важно поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно.

 
 
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Приехавший на открытие 3-й линии метро пенсионер Лукашенко, которого весь мир, за исключением Северной Кореии, больше не считает президентом, заявил, что принял...
 
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