Источник материала: АФН

Приехавший на открытие 3-й линии метро пенсионер Лукашенко, которого весь мир, за исключением Северной Кореии, больше не считает президентом, заявил, что принял решение подкупить пенсионеров, с завидным упорством продолжающих выходить на протесты.

"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении, хоть немножко, пенсий, чтобы реальные пенсии не упали", - сказал Лукашенко.

По его словам, пенсионеров важно поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно.