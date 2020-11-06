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Наблюдатели ОБСЕ о выборах в США: проблемы есть, но не с голосованием

06.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наблюдатели ОБСЕ следили за выборами и вот что они думают: проблемы налицо, но не с голосованием и подсчетом голосов, а с попытками подорвать доверие к результатам.




“Мы не нашли никаких признаков системных нарушений, ничего такого. Наоборот, люди и наши наблюдатели по всей стране сообщают, что все прошло невероятно гладко, несмотря на сложности, вызванные пандемией”, - сказала Би-би-сипредставитель ОБСЕ Катя Андрюс.

Однако вопросы есть к Трампу.

“Мы стали свидетелями беспрецедентных попыток подорвать доверие избирателей к выборному процессу комментариями со стороны президента. Для нормального демократического волеизъявления крайне важно доверие общества. Подрывать его вредно для демократии”, - сказала она.
 
 
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Наблюдатели ОБСЕ следили за выборами и вот что они думают: проблемы налицо, но не с голосованием и подсчетом голосов, а с попытками подорвать доверие к результатам.
 
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