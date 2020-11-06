Наблюдатели ОБСЕ о выборах в США: проблемы есть, но не с голосованием













Би-би-си представитель ОБСЕ Катя Андрюс. “Мы не нашли никаких признаков системных нарушений, ничего такого. Наоборот, люди и наши наблюдатели по всей стране сообщают, что все прошло невероятно гладко, несмотря на сложности, вызванные пандемией”, - сказалапредставитель ОБСЕ Катя Андрюс.





Однако вопросы есть к Трампу.





“Мы стали свидетелями беспрецедентных попыток подорвать доверие избирателей к выборному процессу комментариями со стороны президента. Для нормального демократического волеизъявления крайне важно доверие общества. Подрывать его вредно для демократии”, - сказала она.



