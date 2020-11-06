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Лукашенко о БелАЭС: Это - счастье, надо еще одну построить

06.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко приказал переводить Минск на электротранспорт.



В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - сказал он.

В этой связи он напомнил о Белорусской атомной станции. Ее первый энергоблок на днях был включен в объединенную энергосистему страны.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - цитирует Лукашенко БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко приказал переводить Минск на электротранспорт.
 
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