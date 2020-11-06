﻿ Пенсионерам подкинут немного денег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионерам подкинут немного денег

06.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В сравнении с зарплатами силовиков пенсии в Беларуси - просто слезы. И вряд ли Лукашенко своими подачками сможет купить лояльность пенсионеров.

Лукашенко сегодня сообщил о грядущем повышении выплат пенсионерам. Правда, когда это произойдет и на сколько увеличатся пенсии, он не сказал.

"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, - сказал Лукашенко. - Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали".

"Пенсионеры - это святое", - добавил Лукашенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сравнении с зарплатами силовиков пенсии в Беларуси - просто слезы. И вряд ли Лукашенко своими подачками сможет купить лояльность пенсионеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
У концерна «Калашников» новый владелец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика