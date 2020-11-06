Трамп заявил о махинациях на выборах - крупные телеканалы прервали его выступление









Выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today.





В своей речи Дональд Трамп, баллотировавшийся на новый срок от Республиканской партии, обвинил представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы.





Также он заявил, что побеждает на выборах, если считать только «законные голоса», хотя на самом деле подсчет голосов еще продолжается в нескольких ключевых штатах.





Быстрее всех действовал ведущий MSNBC Брайан Уильямс, который прервал Трампа в середине выступления. Он сказал в эфире: «Мы снова находимся в необычном положении: мы не только прерываем президента США, но и поправляем его».



