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Трамп заявил о махинациях на выборах - крупные телеканалы прервали его выступление
Источник материала: Партизан
Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома, когда тот начал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах, сообщает The Verge.
Выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today.
В своей речи Дональд Трамп, баллотировавшийся на новый срок от Республиканской партии, обвинил представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы.
Также он заявил, что побеждает на выборах, если считать только «законные голоса», хотя на самом деле подсчет голосов еще продолжается в нескольких ключевых штатах.
Быстрее всех действовал ведущий MSNBC Брайан Уильямс, который прервал Трампа в середине выступления. Он сказал в эфире: «Мы снова находимся в необычном положении: мы не только прерываем президента США, но и поправляем его».
На CNBC ведущий Шепард Смит, прерывая Трампа, заявил, что «то, что говорит президент Соединенных Штатов, в значительной степени, абсолютно неверно».
Телеканалы CNN и Fox News показали выступление Трампа полностью, при этом журналист CNN Дэниел Дейл назвал эту речь «самой нечестной» с 2016 года.
Соцсеть Twitter также прекратила трансляцию речи Дональда Трампа, убрав в своем приложении пометку о прямом эфире, сообщил журналист MSNBC Хейс Браун.
После дня выборов президента США Twitter отметил восемь из более 20 твитов Трампа как сообщения, вводящие в заблуждение, а Facebook и TikTok заблокировали хештеги, распространяющие неверные сведения о «краже» выборов.
Подсчет голосов на выборах президента США, прошедших 3 ноября, еще не завершен. Ни один из кандидатов — ни Дональд Трамп, ни Джо Байден — пока не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы. Но Байден гораздо ближе к заветной цели.
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Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома, когда тот начал делать бездоказательные...
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