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Весь четверг беларусы жгли куклы - отмечали ночь Гая Фокса

06.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Весь четверг, 5 ноября, в телеграм-каналах и соцсетях беларусы публиковали фото, как они сжигают самодельные куклы и чучела. Можно было бы подумать, что культ Вуду стал очень популярным в стране. Но в реальности так белорусы отметили праздник Ночь Гая Фокса.

Весь четверг беларусы жгли куклы - отмечали ночь Гая Фокса
Ночь Гая Фокса, также известная как Ночь костров и Ночь фейерверков — традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября. Так британцы отмечают ночь провала порохового заговора 5 ноября 1605 года. Тогда Гай Фокс во главе группы заговорщиков пытался взорвать дворец с королем. С ночью Гая Фокса связан сюжет комикса «V — значит вендетта», а также его экранизация.

И с чего вдруг белорусы стали отмечать чисто британский праздник? Дело в том, что в телеграм-каналах появился призыв устроить 5 ноября протестный карнавал под названиваем «V — значит вали».

Так противники действующей власти решили показать свое к ней отношение. Многие снимали на видео и делали фото с места сжигания самодельных кукол.
 
 
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Весь четверг, 5 ноября, в телеграм-каналах и соцсетях беларусы публиковали фото, как они сжигают самодельные куклы и чучела. Можно было бы подумать, что культ Вуду...
 
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