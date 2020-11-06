﻿ Госдума: Россия проигнорирует рекомендации ОБСЕ по Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдума: Россия проигнорирует рекомендации ОБСЕ по Беларуси

06.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не признавать результаты выборов в Беларуси не будут приняты в РФ.

"Мы не будем прислушиваться к рекомендациям ОБСЕ. Мы уже поздравили президента Беларуси с избранием", - заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников "Интерфаксу" в четверг.

Он напомнил, что со времени проведения выборов прошло уже почти три месяца. "Проснулись. Уже очень много времени прошло после выборов. Мы что хотим, то и признаем", - сказал Калашников.

ОБСЕ рекомендовала не признавать результаты президентских выборов в Беларуси.

"В отчете ОБСЕ также содержатся рекомендации международному сообществу, в том числе непризнание результатов выборов, просьба о проведении новых выборов, предоставление убежища в случаях преследований и углубленное расследование нарушений прав человека. Великобритания поддерживает эти рекомендации", - отмечается в заявлении.

Ранее в четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси.

5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату. И хотя 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, большинство стран мира не признают его легитимным президентом Беларуси, а в соседней Украине заявили, что с 5 ноября будут называть его лишь по имени без указания должности. 

В то же время Россия признала озвученные Ермошиной результаты, а Путин поздравил Лукашенко с "победой".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не признавать результаты выборов в Беларуси не будут приняты в РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле городской автобус врезался в линию электропередачи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика