Госдума: Россия проигнорирует рекомендации ОБСЕ по Беларуси

Интерфаксу " в четверг. "Мы не будем прислушиваться к рекомендациям ОБСЕ. Мы уже поздравили президента Беларуси с избранием", - заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников "" в четверг.





Он напомнил, что со времени проведения выборов прошло уже почти три месяца. "Проснулись. Уже очень много времени прошло после выборов. Мы что хотим, то и признаем", - сказал Калашников.





ОБСЕ рекомендовала не признавать результаты президентских выборов в Беларуси.





"В отчете ОБСЕ также содержатся рекомендации международному сообществу, в том числе непризнание результатов выборов, просьба о проведении новых выборов, предоставление убежища в случаях преследований и углубленное расследование нарушений прав человека. Великобритания поддерживает эти рекомендации", - отмечается в заявлении.





Ранее в четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси.





5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату. И хотя 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, большинство стран мира не признают его легитимным президентом Беларуси, а в соседней Украине заявили, что с 5 ноября будут называть его лишь по имени без указания должности.





В то же время Россия признала озвученные Ермошиной результаты, а Путин поздравил Лукашенко с "победой".