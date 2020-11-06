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Во всей Сирии отключилось электричество
Источник материала: Партизан
Сирия осталась без электричества из-за аварии, сообщило Министерство электроэнергии страны.
Подачу постепенно восстанавливают. О причинах аварии не сообщается.
«Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии»,— говорится в сообщении министерства (цитата по телеканалу Ikhbariya).
Напомним, в августе во всей Сирии также отключалось электричество. Тогда причиной стал взрыв на газопроводе. По версии властей, это был теракт.
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Сирия осталась без электричества из-за аварии, сообщило Министерство электроэнергии страны.
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