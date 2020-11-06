Во всей Сирии отключилось электричество

Подачу постепенно восстанавливают. О причинах аварии не сообщается.





«Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии»,— говорится в сообщении министерства (цитата по телеканалу Ikhbariya).





Напомним, в августе во всей Сирии также отключалось электричество. Тогда причиной стал взрыв на газопроводе. По версии властей, это был теракт.