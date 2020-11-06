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На МКАД столкнулись два грузовика, досталось также микроавтобусу

06.11.2020 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщила ведущий специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, сегодня на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля — MAN и МАЗ. Досталось также оказавшемуся рядом микроавтобусу Volkswagen.

— По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем MAN, двигался по МКАД со стороны деревни Зацень в направлении улицы Тимирязева. Он не учел безопасную дистанцию до автомобиля МАЗ, а от удара эту машину отбросило на автомобиль Volkswagen, — рассказали в Госавтоинспекции.

На МКАД столкнулись два грузовика, досталось также микроавтобусу

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения. Движение на этом участке кольцевой затруднено.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

На МКАД столкнулись два грузовика, досталось также микроавтобусу

В ГАИ призвали водителей не забывать об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщила ведущий специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, сегодня на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля —...
 
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