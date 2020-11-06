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На МКАД столкнулись два грузовика, досталось также микроавтобусу
Источник материала: Onliner
Как сообщила ведущий специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, сегодня на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля — MAN и МАЗ. Досталось также оказавшемуся рядом микроавтобусу Volkswagen.
— По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем MAN, двигался по МКАД со стороны деревни Зацень в направлении улицы Тимирязева. Он не учел безопасную дистанцию до автомобиля МАЗ, а от удара эту машину отбросило на автомобиль Volkswagen, — рассказали в Госавтоинспекции.
Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения. Движение на этом участке кольцевой затруднено.
Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.
В ГАИ призвали водителей не забывать об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.
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Как сообщила ведущий специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, сегодня на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля —...
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