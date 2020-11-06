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Камера зафиксировала, как автобус снес столб на остановке (видео)

06.11.2020 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Гомеле произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидца, все случилось на ул. Мазурова. Автобус, подъезжая к остановке, врезался в столб. Видимых причин или угроз на дороге не было. Об этом свидетельствует видео момента ДТП.

Видео предоставил наш читатель Александр, уточнив, что столкновение произошло около 9:20 в пятницу.

В результате удара столб упал, повис на проводах троллейбусной контактной сети. Информации о пострадавших нет.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня утром в Гомеле произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидца, все случилось на ул. Мазурова. Автобус, подъезжая к остановке,...
 
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