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Камера зафиксировала, как автобус снес столб на остановке (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня утром в Гомеле произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидца, все случилось на ул. Мазурова. Автобус, подъезжая к остановке, врезался в столб. Видимых причин или угроз на дороге не было. Об этом свидетельствует видео момента ДТП.
Видео предоставил наш читатель Александр, уточнив, что столкновение произошло около 9:20 в пятницу.
В результате удара столб упал, повис на проводах троллейбусной контактной сети. Информации о пострадавших нет.
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Сегодня утром в Гомеле произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидца, все случилось на ул. Мазурова. Автобус, подъезжая к остановке,...
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