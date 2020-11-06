Доллар потерял больше 3 копеек, евро — больше двух

Источник материала: Onliner

На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи доллар стремительно дешевеет. Почти три копейки американская валюта потеряла вчера, сегодня на старте торгов падение составило 3,38 копейки. Евро также сильно проседает. При этом российский рубль хоть немного, но подорожал.

Доллар в первый час торгов потерял 3,38 копейки и пока торгуется по 2,5815.

Евро просел на 2,34 копейки, его покупают и продают по 3,0522.

Сотня российского рубля выросла на 0,16 копейки. Сейчас она стоит 3,3454.

Напомним, вчера доллар потерял 2,77 и стал стоить 2,6153. Евро просел на 0,86 копейки, до 3,0756. Сотня российского рубля выросла на 0,41 копейки и стала стоить 3,3438.