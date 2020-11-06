Несовершеннолетняя за рулем и 120 км/ч по гравийной дороге: дело о смертельном ДТП передано в суд

Источник материала: Onliner

Ляховичским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины. По данным следствия, вечером 31 августа он, являясь владельцем и лицом, ответственным за техническое состояние автомобиля Opel Omega, допустил к управлению свою 15-летнюю знакомую.

В Следственном комитете установили, что ходовая часть автомобиля имела неисправность в виде установки на передней оси шин с разным рисунком протектора. Кроме того, одна из шин была неправильно установлена на колесный диск задней оси.

— Девушка, управляя автомобилем, двигалась по гравийной дороге одного из сельских населенных пунктов Ляховичского района со скоростью около 120 км/ч при максимально разрешенной — 40 км/ч, — сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. — На закруглении дороги она не справилась с управлением и допустила столкновение с деревом.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась в автомобиле скорой помощи.

— Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса («Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им»). К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину мужчина признал полностью. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, — проинформировал Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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