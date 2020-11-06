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Лукашенко подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий

06.11.2020 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий. Об этом он заявил сегодня во время открытия третьей линии минского метро, передает БЕЛТА.

— Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, — сказал Александр Лукашенко. — Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали.

Лукашенко подчеркнул, что пенсионеры — это святое и их необходимо поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно.

В последний раз пенсии поднимались 1 июля.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий. Об этом он заявил сегодня во время открытия третьей линии минского метро, передает БЕЛТА.Читать далее…
 
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