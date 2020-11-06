Лукашенко открывает новые станции метро. Для пассажиров они заработают 7 ноября

Источник материала: Onliner

В предыдущий раз Александр Лукашенко спускался в метро 6 ноября 2012 года, открывая станции «Грушевка», «Михалово» и «Петровщина». И вот прошло ровно восемь лет (ни больше ни меньше), и он снова под землей. На этот раз на открытии новой ветки метро, состоящей из четырех красивых и светлых станций. Старт официального открытия был дан в 10 утра на «Ковальской Слободе».

Прибыв на станцию, Александр Лукашенко первым делом завел речь о пенсионерах, которые являются «нашей опорой», сообщив, что вчера подписал указ о повышении пенсий. «Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, — сказал Александр Лукашенко. — Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали».

Александр Лукашенко спустился на станцию, пройдя через турникеты по электронной карточке, которую ему передали сотрудники метрополитена, сообщает БЕЛТА.



Так выглядит персональный проездной Александра Лукашенко

— Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам — праздничное настроение. Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города: придаст ему больше динамики и комфорта.

Третья ветка столичного метро пока состоит из четырех станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь».

По словам главы Мингорисполкома Владимира Кухарева, следующий этап — строительство новых станций в слуцком направлении. Работы уже ведутся. В 2023—2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг.

Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска, где появится умный город, Александр Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону. Также, по его мнению, в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону Смолевичей.





Лукашенко непосредственно обратился и к тем, кто был причастен к строительству метро:

— В этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда (даже если кому-то не хочется), если мы хотим быть суверенными и независимыми.

Для пассажиров новые станции метро откроются 7 ноября в 12:30, пишет Telegram-канал « Пул Первого ».

(будет дополнено)