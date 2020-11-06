ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси повысят пенсии Лукашенко подписал указ

06.11.2020 11:37 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», – сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что пенсионеры – это святое и их необходимо поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий. Об этом он заявил в пятницу, 6 ноября, во время открытия третьей линии минского метро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Плюсы и минусы диеты, благодаря которой певице Адель удалось сбросить 40 кг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика