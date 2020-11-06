В Беларуси повысят пенсии Лукашенко подписал указ

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», – сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.



Он подчеркнул, что пенсионеры – это святое и их необходимо поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно.