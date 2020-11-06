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В Беларуси повысят пенсии Лукашенко подписал указ
Источник материала: Myfin
«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», – сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Он подчеркнул, что пенсионеры – это святое и их необходимо поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно.
Источник: Myfin.by
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Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий. Об этом он заявил в пятницу, 6 ноября, во время открытия третьей линии минского метро.
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