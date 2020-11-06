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Рождество отменяется? Гигантскую елку разбирают из-за COVID-19 – видео
06.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
После того, как рождественский рынок в Дортмунде был отменен, город прекратил строительство огромной 45-метровой елки. Монтажные работы елки XXL, похоже, прекратились, и скоро рабочие приступят к демонтажу.
Городской совет еще должен официально подтвердить это решение, но большинство парламентских фракций уже выразили свое одобрение.
Это произошло из-за того, что власти опасаются распространения COVID-19.
Когда страна стала переживать вторую, хотя и частичную изоляцию, традиционная рождественская елка стала рассматриваться как большой магнит для толпы. В городе считают, что дерево будет местом встреч для вечеринок под открытым небом.
Город потратил 300 тысяч евро на конструкцию, которая должна была состоять из 1600 деревьев. Что будет с елями, пока не ясно. Они могут быть проданы с аукциона или их раздадут в больницы и дома престарелых.
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Из-за второй волны коронавируса одну из самых больших елей в мире демонтируют. В немецком городе Дортмунд власти приняли решение избавиться от рождественского...
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