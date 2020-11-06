«Хотелось показать, что люди не боятся»: это я раскрыл грудь перед силовиком с ружьём и кричал ему «Стреляй!»

Источник материала: KYKY

Нашелся герой того самого видео , снятого во время разгона протестного марша 1 ноября: в ролике мужчина идет на вооруженного силовика в оливковой форме, растегивает красную куртку и кричит: «Стреляй!» «Наша Нива» отыскала этого смельчака и поговорила с ним о мотивах его поступка.

Мужчину зовут Роман, ему 35 лет. По его воспоминаниям, 1 ноября он шел своим путем, но в какой-то момент оказался в колонне протестующих (не в первых рядах, а где-то посередине). Следовал в составе колонны, а затем захотел было свернуть на перекрестке с улицей Калиновского, но дорогу перекрыли силовики. Из-за этого часть людей разбежалась, а часть двинулась вперед — и Роман тоже.

«Дальнейшее мое поведение не было провокацией или каким-то подготовленным действием, — объясняет он. — И не пьяным поступком — я был абсолютно трезв. Просто как-то накопившееся возмущение вылилось… И я раскрыл грудь и говорю силовику: «Стреляй!» Он отвечал что-то вроде «расходитесь». Точно я не помню.

Страшно не было, я был уверен, что силовик не станет стрелять — погибнуть и получить ранение я тоже не стремился. Но я и не рассчитывал, что силовики меня пропустят. Просто… Как-то захотелось показать им, что люди их не боятся».

По словам Романа, когда он обходил колонну, его скрутили: «Но то ли попались человечные силовики, то ли не было команды задерживать. Двое взяли меня под руки, отвели в сторону, потом сказали: «Иди подальше отсюда». И отпустили. Было неприятно, боялся, что посадят на сутки и отвезут на легендарное Окрестина».

Мужчина говорит, что раньше он мог участвовать в митингах, но теперь обстоятельства изменились: он старается избегать их, поскольку появился маленький ребенок, «денег едва хватает». «Вот и боюсь, что могу сесть на сутки или потерять работу. Поэтому стараюсь себя вести аккуратно. Даже тогда, 1 ноября, я же шел без символики, не выкрикивал лозунги», — говорит он.