ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы подавить забастовки, на рабочих начали заводить уголовку: за ущерб заводу в 1000 BYN – до 3 лет тюрьмы

06.11.2020 11:51 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На четверых сотрудников БМЗ, которые бастовали в августе, СК завел уголовное дело по статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Сообщает Радио «Свобода». 

Уголовку завели по мотивам событий 17 августа. Тогда рабочие БМЗ объявили забастовку и на время остановили все три доменные печи завода. 

Чуть позже вице-премьер Юрий Назаров заявил, что убытки от приостановки печей составили около 1,5 миллионов рублей. Но в СК другая версия: в постановлении говорится, что рабочие нанесли ущерб предприятию в 1088 рублей и 29 копеек. 

Внимание: за ущерб в 1088 рублей и 29 копеек СК хочет наказать рабочих по статье, которая предполагает ограничение свободы на срок до трех лет. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На четверых сотрудников БМЗ, которые бастовали в августе, СК завел уголовное дело по статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Символ насилия: беларусы рвут и жгут красно-зеленые флаги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика