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Чтобы подавить забастовки, на рабочих начали заводить уголовку: за ущерб заводу в 1000 BYN – до 3 лет тюрьмы
Источник материала: KYKY>
На четверых сотрудников БМЗ, которые бастовали в августе, СК завел уголовное дело по статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
Уголовку завели по мотивам событий 17 августа. Тогда рабочие БМЗ объявили забастовку и на время остановили все три доменные печи завода.
Чуть позже вице-премьер Юрий Назаров заявил, что убытки от приостановки печей составили около 1,5 миллионов рублей. Но в СК другая версия: в постановлении говорится, что рабочие нанесли ущерб предприятию в 1088 рублей и 29 копеек.
Внимание: за ущерб в 1088 рублей и 29 копеек СК хочет наказать рабочих по статье, которая предполагает ограничение свободы на срок до трех лет.
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Чтобы подавить забастовки, на рабочих начали заводить уголовку: за ущерб заводу в 1000 BYN – до 3 лет тюрьмы
На четверых сотрудников БМЗ, которые бастовали в августе, СК завел уголовное дело по статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный...
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