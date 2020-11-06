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Латушко: в МИДы будут направлены обращения о прекращении сотрудничества с властями Беларуси

06.11.2020 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Народное антикризисное управление направит в МИДы разных государств о прекращении любого сотрудничества с белорусскими властями.

Об этом сообщил в своем telegram-канале руководитель НАУ, член президиума Координационного совета Павел Латушко по случаю выхода в свет доклада ОБСЕ.

"С доказательствами из доклада народное антикризисное управление направит обращения  в МИДы и посольства разных государств о прекращении любого сотрудничества с режимом и начале процедур уголовного преследования виновных в насилии в отношении беларуских граждан", - заявил Латушко, пишет interfax.by

Он добавил, что "доклад закрепил непризнание Лукашенко главой государства и признал доказательства того, что выборы были  сфальсифицированы, подтвердил обоснованность требований граждан о проведении новых честных выборов". 

"В ОБСЕ рекомендовали учредить независимый международный орган для расследования уголовных преступлений в отношении граждан Беларуси с участием экспертов-криминалистов. Фактически, можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси. Дается прямая рекомендация  о возбуждении уголовных дел против всех сотрудников силовых структур, совершивших преступления, в европейских государствах и других юрисдикциях", - отметил Латушко. 

Доклад "Предполагаемые нарушения прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Беларуси" подготовлен в рамках Московского механизма ОБСЕ. "Отчет Московского механизма ОБСЕ является доказательной базой для будущих судебных процессов в любом государстве, которое поддержит доклад. 
Миллионы беларусов получили мощную международную поддержку своих требований", - считает Латушко. 

Ранее в четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси.

"Имеются неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы, и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные протесты и демонстрации", - процитировала Мортон доклад Бенедека.

Согласно выводам доклада, "все аспекты выборов не соответствовали международным обязательствам Беларуси", что многочисленные нарушения прав человека после выборов не вызывают сомнений.

 
 
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Народное антикризисное управление направит в МИДы разных государств о прекращении любого сотрудничества с белорусскими властями.
 
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