«Золотой матч» между «Шахтером» и БАТЭ, «сахарное» дерби за «вышку» и другие интриги 28-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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6 ноября в Минске начнется 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу , после которого «золотая» интрига в турнире может притухнуть, а может заиграть новыми красками. В субботу, 7 ноября, в Солигорске будет сыгран «золотой» матч между «Шахтером» и БАТЭ. А в Бресте местное «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ».

Расклады такие. Если лидирующий БАТЭ обыгрывает «Шахтер», то за два тура до финиша оторвется от «горняков» на четыре очка. Если борисовчане проиграют, то «кроты» на два балла опередят их.



В первом круге матч получился скандальным . «Шахтер» в Борисове вырвал ничью в конце матча, но гол после разбора признали нелегитимным. Коллаж из фото «Шахтера»

В случае ничьей в Солигорске в «золотые» разборки может вмешаться брестское «Динамо», если обыграет «Торпедо-БелАЗ». Но не будем забывать и про «Неман», который сыграет против «Смолевичей». «Быки» покидают высшую лигу, смогут ли они громко хлопнуть дверью и отобрать очки у «оленей»?

Опрос Кто победит в Солигорске? "Шахтер" 38% БАТЭ 34% Будет ничья 28% С этого устройства голос уже учтен 260 ответов

Топ-5 прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 27 53 «Шахтер» 27 52 «Динамо» (Брест) 27 48 «Неман» 27 47 «Торпедо-БелАЗ» 27 47

7 ноября в Слуцке пройдет «сахарное» дерби. «Городея» и «Слуцк» находятся в зоне стыковых матчей, имеют по 27 очков. Предположим, что страсти будут кипеть!

«Белшина» предпримет отчаянную попытку заработать три балла, чтобы окончательно не потерять шансы на стыковые матчи. Напомним, что сейчас у клуба 21 очко, а в 2016 году команда покинула элиту, имея 25 баллов.

К слову, в нынешнем сезоне будет установлен антирекорд по среднему набору очков за игру среди всех победителей чемпионатов, подметил «Белорусский футбол» .

На данный момент антирекорд принадлежит БАТЭ. В 2006 году «желто-синие» в среднем набирали 2,076 балла за игру.

Если брать нынешний сезон, то БАТЭ может набрать максимум 62 очка. При таком раскладе средний набор очков составит — 2,066 за игру.

Ниже расписание всех матчей тура.

6 ноября пройдут два матча:

«Ислочь» — ФК «Минск», 14.30;

ФК «Витебск» — «Рух», 18.00.

7 ноября увидим сразу четыре игры:

ФК «Смолевичи» — «Неман», 13.00;

ФК «Слуцк» — ФК «Городея», 15.00;

«Динамо-Брест» — «Торпедо-БелАЗ», 17.00;

«Шахтер» — БАТЭ, 19.00.

8 ноября тур завершится двумя встречами:

«Белшина» — «Энергетик-БГУ», 13.00;

«Славия» — «Динамо-Минск», 15.00.





Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» на выезде сыграет со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит чемпионат в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Минское «Динамо» сыграет в Мозыре со «Славией», затем в Молодечно с «Энергетиком-БГУ», а завершит чемпионат домашним матчем против БАТЭ.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 27 53 «Шахтер» 27 52 «Динамо» (Брест) 27 48 «Неман» 27 47 «Торпедо-БелАЗ» 27 47 «Динамо» (Минск) 27 45 «Ислочь» 27 44 «Рух» 27 40 «Энергетик-БГУ» 27 35 «Витебск» 27 34 ФК «Минск» 27 34 «Славия» 27 32 ФК «Городея» 27 27 ФК «Слуцк» 27 27 «Белшина» 27 21 ФК «Смолевичи» 27 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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