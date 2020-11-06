Доллар третий день заметно дешевеет. Какие курсы валют установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Доллар третий день заметно падает на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар упал на 1,42% — до 2,5782 рубля, евро ослаб на 0,78% — до 3,0516 рубля, а российский рубль укрепился на 0,03% — до 3,3448 рубля. Данные на 11.04.

Нынешняя рабочая неделя началась с заметного роста курса доллара (+0,86% в понедельник), а уже во вторник было небольшое падение, которое усилилось в среду (-0,5%). В четверг, 5 ноября, доллар также заметно подешевел — на 1,05% (до 2,6153 рубля), а евро ослаб на 0,28% — до 3,0756 рубля.

Банки реагируют на новости о падении доллара на торгах снижением его курса в обменниках.

Выше всего на вечер четверга курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,583 рубля (РРБ-Банк), 2,585 рубля (Альфа-Банк и Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белагропромбанке — 2,586 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке и Цептер Банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в РРБ-Банке и Альфа-Банке (3,058 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Белагропромбанке — 3,059 рубля.