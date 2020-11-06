Под Ляховичами парень дал несовершеннолетней проехать за рулем авто, а та попала в смертельную аварию

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего парня, который допустил к управлению автомобилем свою несовершеннолетнюю знакомую, а та попала в смертельную аварию. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, вечером 31 августа обвиняемый, являясь владельцем и лицом, ответственным за техническое состояние автомобиля Opel Omega, допустил к его управлению свою 15-летнюю знакомую, которая не имела права управления. Установлено, что ходовая часть автомобиля имела неисправность в виде установки на передней оси шин с разным рисунком протектора. Кроме того, одна из шин была неправильно установлена на колесный диск задней оси.

Двигаясь по улице Первомайской в деревне Гуличи, девушка разогналась до 120 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч, не справилась с управлением на закруглении дороги и врезалась в дерево . В результате ДТП она получила телесные повреждения, от которых умерла в автомобиле скорой помощи.





Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 318 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину парень признал полностью. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.