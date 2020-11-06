ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Ляховичами парень дал несовершеннолетней проехать за рулем авто, а та попала в смертельную аварию

06.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего парня, который допустил к управлению автомобилем свою несовершеннолетнюю знакомую, а та попала в смертельную аварию. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, вечером 31 августа обвиняемый, являясь владельцем и лицом, ответственным за техническое состояние автомобиля Opel Omega, допустил к его управлению свою 15-летнюю знакомую, которая не имела права управления. Установлено, что ходовая часть автомобиля имела неисправность в виде установки на передней оси шин с разным рисунком протектора. Кроме того, одна из шин была неправильно установлена на колесный диск задней оси.

Двигаясь по улице Первомайской в деревне Гуличи, девушка разогналась до 120 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч, не справилась с управлением на закруглении дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП она получила телесные повреждения, от которых умерла в автомобиле скорой помощи.


Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 318 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину парень признал полностью. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 318 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы подавить забастовки, на рабочих начали заводить уголовку: за ущерб заводу в 1000 BYN – до 3 лет тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика