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«Это счастье». Лукашенко заявил о необходимости строительства еще одной АЭС

06.11.2020 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На торжественной церемонии открытия новых станций минского метро 6 ноября Александр Лукашенко обратился с речью собравшимся на станции «Ковальская Слобода».

«Это счастье». Лукашенко заявил о необходимости строительства еще одной АЭС

 

Он поблагодарил строителей метро и заявил, что Беларуси, по его мнению, нужна еще одна атомная станция.

Телеграм-канал Лукашенко приводит цитаты:

«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок».

Открытие Островецкой АЭС с участием Лукашенко запланировано на 7 ноября.

У Лукашенко появился именной проездной на метро

Обращаясь к метростроевцам Александр Лукашенко сказал:

«В этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, (даже если кому-то не хочется), если мы хотим быть суверенными и независимыми».

Для пассажиров новые станции метро откроются 7 ноября в 12:30.

 
 
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На торжественной церемонии открытия новых станций минского метро 6 ноября Александр Лукашенко обратился с речью собравшимся на станции «Ковальская Сло
 
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