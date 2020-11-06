Западные кукловоды и польская угроза - дело рук Нарышкина

Источник материала: АФН

Служба внешней разведки России передала белорусской стороне сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Беларуси, а также предоставила свои оценки ситуации.

"Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси, и предоставляем свои оценки, в том числе белорусским коллегам", - признался главный разведчик России Сергей Нарышкин в интервью МИА «Россия сегодня».

"Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Беларуси. Стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен", - добавил он.

По мнению Нарышкина, Запад пробует на Беларуси методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России.

"Это очевидно - то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Беларуси на Российскую Федерацию. Но, признаться, каких-то инноваций в Беларуси отмечено не было. Технологии цветных революций известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира", - самоуверенно заявил Нарышкин.