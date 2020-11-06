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Власти не выпустили Марию Колесникову под залог

06.11.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти отказались выпускать Марию Колесникову под залог, сообщила ее адвокат Людмила Казак.

"Следствие не удовлетворило это ходатайство защиты", - сообщила Людмила Казак, которую цитирует Sputnik.by.

Колесникова находится под стражей 2 месяца, и сегодня следствие должно принять решение о продлении сроков расследования дела и мере пресечения.

Ранее, Виктору Бабарико был продлен срок содержания под стражей еще на 2 месяца.

 
 
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Белорусские власти отказались выпускать Марию Колесникову под залог, сообщила ее адвокат Людмила Казак.
 
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