Власти не выпустили Марию Колесникову под залог

Источник материала: АФН

Белорусские власти отказались выпускать Марию Колесникову под залог, сообщила ее адвокат Людмила Казак.

"Следствие не удовлетворило это ходатайство защиты", - сообщила Людмила Казак, которую цитирует Sputnik.by .

Колесникова находится под стражей 2 месяца, и сегодня следствие должно принять решение о продлении сроков расследования дела и мере пресечения.

Ранее, Виктору Бабарико был продлен срок содержания под стражей еще на 2 месяца.