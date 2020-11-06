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Власти не выпустили Марию Колесникову под залог
Источник материала: АФН
Белорусские власти отказались выпускать Марию Колесникову под залог, сообщила ее адвокат Людмила Казак.
"Следствие не удовлетворило это ходатайство защиты", - сообщила Людмила Казак, которую цитирует
Колесникова находится под стражей 2 месяца, и сегодня следствие должно принять решение о продлении сроков расследования дела и мере пресечения.
Ранее, Виктору Бабарико был продлен срок содержания под стражей еще на 2 месяца.
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Белорусские власти отказались выпускать Марию Колесникову под залог, сообщила ее адвокат Людмила Казак.
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