Бывший главный юрист Администрации президента сутки провел в ИВС





«Народной Воле» Александр Пласковицкий. – Ведь продолжение суда пришлось перенести на 11 ноября, а это все-таки не укладывается в законный максимум задержания (72 часа). «2 ноября вечером я вернулся домой, ибо карательский свидетель-фантазер не явился на суд, а судья (ужель юрист?!) не посмел длить задержание ни мне, ни моим как бы «подельщикам» из ИВС Минского района, – рассказалАлександр Пласковицкий. – Ведь продолжение суда пришлось перенести на 11 ноября, а это все-таки не укладывается в законный максимум задержания (72 часа).





Сутки в изоляторе были очень интересными (даже слегка романтичными), в основном благодаря семерке моих сокамерников, отбывавших разные сроки и по разным поводам. Да и вообще там атмосфера почти домашняя. Зато хорошо видно, что беспредел нынче стал лишь слегка безумнее, то есть качественно не изменился при огромном количественном расширении.





Впрочем, густой поток высокообразованных посидельцев очень благотворно влияет на всех вокруг, в том числе и на тюремщиков…





А влип я по собственному ротозейству (слишком рано утратил бдительность). И еще потому, что уже постыдно слаб против кучи резвых и драчливых юнцов…





Но, как ни странно, даже злости стало меньше, а ведь боялся, что «взорвусь, как триста тонн тротила»…»





«Народная Воля» поинтересовалась, будет ли Александр Пласковицкий как-то особенно готовиться к суду? Пойдет один или с адвокатом? И не намерен ли он до часа икс покинуть эту прекрасную страну?





– Появление адвоката на процессах о протесте воспринимается сегодня как полное одобрение предъявленных «обвинений», – говорит Пласковицкий. – Это существенно ухудшает положение и «обвиняемого», и его защитников. Так зачем же дразнить гусей?! Буду продумывать убедительные доказательства того, что было на самом деле, и опровержения того, что вписано наспех в трафаретный протокол, составленный без моего участия. Однако же не уверен, что прибегну к подготовленным аргументам. По ходу процесса будет вырисовываться план. И тут уж придется помнить, что отстаивать правду бывает вредно и для правды, и для психики представителей судебной и правоохранительной системы. Меж тем некоторые из них и так бросаются на сограждан, как на своих злейших врагов. У нас продолжает чудить «превосходнейший» мастер стравливания людей. И я не хотел бы снова хоть в чем-то ему помогать, особенно в разжигании гражданской войны.





Желания покидать Беларусь никогда не было и, надеюсь, не будет. Как азал А.М.Елин: «Ведь не может комфорт быть превыше любви. Так что там, где ты свой, – там борись и живи».



