﻿ Латушко - о перспективе создания международного трибунала по Беларуси: Это реально. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латушко - о перспективе создания международного трибунала по Беларуси: Это реально

06.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал доклад ОБСЕ, в котором упоминаются неопровержимые доказательства фальсификаций на президентских выборах в Беларуси, рекомендуется отменить их результаты и назначить новые.

Латушко - о перспективе создания международного трибунала по Беларуси: Это реально
"В ОБСЕ рекомендовали учредить независимый международный орган по расследованию уголовных преступлений в отношении граждан Беларуси с участием экспертов-криминалистов, — пишет в Telegram Латушко. — Фактически, можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси".

Оппозиционный политик считает, что докладчиком ОБСЕ "даётся прямая рекомендация о возбуждении уголовных дел против всех сотрудников силовых структур, совершивших преступления [в Беларуси], в европейских государствах и других юрисдикциях". 

Он напоминает, что о поддержке этого подхода заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Доклад закрепил непризнание Лукашенко главой государства", — подчеркнул Павел Латушко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал доклад ОБСЕ, в котором упоминаются неопровержимые доказательства фальсификаций на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко: в МИДы будут направлены обращения о прекращении сотрудничества с властями Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика