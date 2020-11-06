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Латушко - о перспективе создания международного трибунала по Беларуси: Это реально
Источник материала: Партизан
Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал доклад ОБСЕ, в котором упоминаются неопровержимые доказательства фальсификаций на президентских выборах в Беларуси, рекомендуется отменить их результаты и назначить новые.
"В ОБСЕ рекомендовали учредить независимый международный орган по расследованию уголовных преступлений в отношении граждан Беларуси с участием экспертов-криминалистов, — пишет в Telegram Латушко. — Фактически, можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси".
Оппозиционный политик считает, что докладчиком ОБСЕ "даётся прямая рекомендация о возбуждении уголовных дел против всех сотрудников силовых структур, совершивших преступления [в Беларуси], в европейских государствах и других юрисдикциях".
Он напоминает, что о поддержке этого подхода заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"Доклад закрепил непризнание Лукашенко главой государства", — подчеркнул Павел Латушко.
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Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал доклад ОБСЕ, в котором упоминаются неопровержимые доказательства фальсификаций на...
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