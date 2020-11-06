Латушко - о перспективе создания международного трибунала по Беларуси: Это реально

"В ОБСЕ рекомендовали учредить независимый международный орган по расследованию уголовных преступлений в отношении граждан Беларуси с участием экспертов-криминалистов, — пишет в Telegram Латушко. — Фактически, можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси".





Оппозиционный политик считает, что докладчиком ОБСЕ "даётся прямая рекомендация о возбуждении уголовных дел против всех сотрудников силовых структур, совершивших преступления [в Беларуси], в европейских государствах и других юрисдикциях".





Он напоминает, что о поддержке этого подхода заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.





"Доклад закрепил непризнание Лукашенко главой государства", — подчеркнул Павел Латушко.







