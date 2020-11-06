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Лукашенко сперва подарили «двушку» в спальном районе, а теперь еще и бесплатный проездной. Намекают?
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко утром 6 ноября приехал на станцию «Ковальская Слобода», чтобы открыть третью ветку метро.
Как сообщает близкий к пресс-службе президента Телеграм-канал «Пул Первого», Лукашенко подарили особый проездной на метро.
Отметим, что пользователей сети очень позабавил факт преподнесения проездного в подарок Александру Лукашенко. Сразу возникло ощущение, что главе Беларуси на что-то намекнули.
«МАПИД подарил Александру Григорьевичу двухкомнатную квартиру в Каменной Горке, теперь ещё проездной в подарок от Метрополитена. Удобно!» — комментируют пользователи на дискуссионной площадке talks.by.
Для пассажиров третья ветка должна открыться только 7 ноября.
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Лукашенко сперва подарили «двушку» в спальном районе, а теперь еще и бесплатный проездной. Намекают?
Александр Лукашенко утром 6 ноября приехал на станцию «Ковальская Слобода», чтобы открыть третью ветку метро.
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