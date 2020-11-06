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Лукашенко сперва подарили «двушку» в спальном районе, а теперь еще и бесплатный проездной. Намекают?

06.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко утром 6 ноября приехал на станцию «Ковальская Слобода», чтобы открыть третью ветку метро.

Лукашенко сперва подарили «двушку» в спальном районе, а теперь еще и бесплатный проездной. Намекают?
Как сообщает близкий к пресс-службе президента Телеграм-канал «Пул Первого», Лукашенко подарили особый проездной на метро.

TUT.BY опубликовал также видео прибытия Александра Лукашенко на церемонию, которые сняли очевидцы. На нем заметно, что глава Беларуси при выходе из машины заметно хромает.


Отметим, что пользователей сети очень позабавил факт преподнесения проездного в подарок Александру Лукашенко. Сразу возникло ощущение, что главе Беларуси на что-то намекнули.

«МАПИД подарил Александру Григорьевичу двухкомнатную квартиру в Каменной Горке, теперь ещё проездной в подарок от Метрополитена. Удобно!» — комментируют пользователи на дискуссионной площадке talks.by.

Для пассажиров третья ветка должна открыться только 7 ноября.
 
 
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Александр Лукашенко утром 6 ноября приехал на станцию «Ковальская Слобода», чтобы открыть третью ветку метро.
 
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