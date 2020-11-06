Лукашенко о БелАЭС: «Нам еще надо одну такую станцию построить»

Источник материала: Onliner

Страсти вокруг Белорусской АЭС по-прежнему кипят. Не так давно Литва направила Минску ноту протеста, не согласившись «со столь поспешным запуском». Однако претензии западного соседа не помешали Беларуси уже 3 ноября получить свою первую электроэнергию.

Сегодня на открытии новых станций метро Александр Лукашенко в очередной раз затронул и эту тему, пишет БЕЛТА.

— Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок, — высказался он.