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СМИ: новый процессор Apple мощнее, чем топовый Intel Core i9

06.11.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На следующей неделе состоится презентация новых продуктов Apple. Ожидается, что компания подробно расскажет о MacBook на базе собственных чипов Apple. Пока о процессорах нет достоверной информации, однако в сеть уже утекают данные о впечатляюще высокой производительности новинок.

По данным AppleInsider, чип будет называться A14X. Он состоит из восьми ядер, работающих на частоте 1,8 ГГц с возможностью буста до 3,1 ГГц. Сообщается, что в GeekBench процессор набрал 1634 балла в одноядерном бенчмарке и 7220 баллов в многоядерном тесте. Для сравнения, топовый MacBook Pro с процессором Intel Core i9 набирает соответственно 1096 и 6869 баллов.

За достоверность тестов, правда, пока ручаться рано. Не исключено, что это лишь информационный шум, призванный подогреть интерес к переходу компьютеров Apple на ARM-чипы. Если же результаты бенчмарка правдивы, то Intel придется весьма несладко.

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На следующей неделе состоится презентация новых продуктов Apple. Ожидается, что компания подробно расскажет о MacBook на базе собственных чипов Apple. Пока о процессорах...
 
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