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СМИ: новый процессор Apple мощнее, чем топовый Intel Core i9
Источник материала: Onliner
На следующей неделе состоится презентация новых продуктов Apple. Ожидается, что компания подробно расскажет о MacBook на базе собственных чипов Apple. Пока о процессорах нет достоверной информации, однако в сеть уже утекают данные о впечатляюще высокой производительности новинок.
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За достоверность тестов, правда, пока ручаться рано. Не исключено, что это лишь информационный шум, призванный подогреть интерес к переходу компьютеров Apple на ARM-чипы. Если же результаты бенчмарка правдивы, то Intel придется весьма несладко.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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На следующей неделе состоится презентация новых продуктов Apple. Ожидается, что компания подробно расскажет о MacBook на базе собственных чипов Apple. Пока о процессорах...
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