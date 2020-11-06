Лукашенко предложил проложить метро на север Минска

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Фото: president.gov.by

Как рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, следующий этап – строительство новых станций в слуцком направлении, эти работы уже ведутся. В 2023-2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг, передает БЕЛТА.



Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска, где появится умный город, Александр Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону.

Также, по его мнению, в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону Смолевичей.

Как сообщалось , первыми на новой «Зеленолужской линии» минского метро открываются четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Всего на третьей ветке будет 14 станций.

Для пассажиров новые станции метро откроются 7 ноября в 12:30.

