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Лукашенко предложил проложить метро на север Минска
Источник материала: Myfin
Как рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, следующий этап – строительство новых станций в слуцком направлении, эти работы уже ведутся. В 2023-2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг, передает БЕЛТА.
Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска, где появится умный город, Александр Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону.
Также, по его мнению, в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону Смолевичей.
Как
Для пассажиров новые станции метро откроются 7 ноября в 12:30.
Источник: Myfin.by
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Александр Лукашенко предложил проложить метро на север Минска, где будет построен умный город. Он сказал об этом 6 ноября во время открытия третьей линии минского...
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