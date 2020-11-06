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Белорусы стали скупать больше валюты в октябре. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Всего за десять месяцев 2020 года белорусы купили более $8,4 млрд, продали – $6,76 млрд. Чистая покупка за январь-октябрь составила $1,64 млрд. После рекордного всплеска спроса на валюту в августе 2020 и принятия Нацбанком экстренных мер по сокращению ликвидности (чтобы уменьшить объем свободных в обращении белорусских рублей), объем чистой покупки валюты уменьшился в разы. Однако население продолжает оставаться чистым покупателем валюты на внутреннем рынке.
Стоит также отметить, что в октябре чистым продавцом валюты выступили юридические лица. Они продали валюты на $231 млн больше, чем купили.
Текст: Владимир Лужнёв
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В октябре белорусы снова выступили чистыми покупателями иностранной валюты, увеличив ее покупку до $790,1 млн в месяц. Объем продажи валюты в октябре также вырос до...
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