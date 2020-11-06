Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Прейгерман: США ждет очень сложное время!

Для победного результата Байдену осталось выиграть в последнем штате Невада, чтобы получить заветные 270 и более голосов выборщиков, однако еще до начала активного голосования Трамп предупредил о том, что он и его команда будут обращаться во все инстанции, включая Верховный суд, чтобы оспорить каждое нарушение в ходе голосования, сообщил радио Sputnik политический эксперт, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

"Трампу уже не нравятся некоторые моменты, связанные с "почтовым" голосованием. Мы можем получить долгоиграющую историю, которая должна разрешиться только к середине января. Затянутость и неопределенность сопровождается агрессивной риторикой с обеих сторон, не исключено, что это может вылиться в серьезные массовые беспорядки и столкновения. Пик всего этого, очевидно, придется к моменту официального подведения итогов выборов", - сказал эксперт.

Комментарий директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: