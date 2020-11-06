Кто тот минчанин, которого задержали за взлом системы Мингорисполкома и нашли у него дома оружие

Источник материала: Tut.by

Вчера, 5 ноября, мы сообщили о задержании двух минчан, причастных к взлому компьютерной системы Мингорисполкома. У одного из них нашли не самое обычное огнестрельное оружие — и мы подробно о нем рассказывали , в частности, отметив, что оно вполне могло находиться в квартире мужчины на законных основаниях. Лишенный регистрации ПЦ «Весна» сообщает , что владельцем оружия является сооснователь и член совета общественного движения «Дзея» Ким Самусенко. Через два дня после его задержания был задержан и брат Кима — Алексей Самусенко. «Весна» рассказывает , что известно по этому делу на данный момент.



Ким Самусенко. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Задержание Кима Самусенко

Кима Самусенко задержали 3 ноября дома после обысков в его доме и доме его матери. После жесткого обыска (в частности, мать Кима утверждает , что в ее квартире было произведено два выстрела холостыми патронами, а ее мужу вывихнули плечо) силовики забрали всю технику Кима и его жены, зарегистрированное охотничье оружие, деньги, БЧБ-флаг, флаг Украины, украинский паспорт жены и прочее. Родным сообщили, что мужчина задержан на 72 часа в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации). Его поместили в изолятор временного содержания на Окрестина, где он находится и сейчас.

Спустя два дня после этого Следственный комитет Беларуси заявил , что Ким и его знакомый причастны ко взлому компьютерной системы Мингорисполкома.

— По данным следствия, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, действуя с неустановленными лицами, из личной заинтересованности, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома, — сообщили в ведомстве.

Позже, как говорится в сообщении СК, был задержан знакомый этого минчанина, тоже причастный ко взлому компьютерной системы Мингорисполкома. Речь идет как раз про основателя «Дзеі» Кима Самусенко.

— По поручению следователя по месту жительства задержанного, 31-летнего минчанина, сотрудниками милиции проведен обыск, в ходе которого обнаружен ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке, — говорится в пресс-релизе.



Фото из материалов уголовного дела

При этом, как сообщали изначально родные Кима, изъятое из его квартиры оружие является зарегистрированным, а на бронежилет никакого разрешения не нужно.



Изъятые вещи Кима Самусенко. Фото из материалов уголовного дела, коллаж «Весны» Известно, что по этому делу также задержаны Иван Андрушойть и Александр Хацкевич. Иван Андрушойть на данный момент находится в ИВС на Окрестина. Но более подробной информации по задержанным пока нет. Кроме этого, Следственный комитет заявил, что Ким Самусенко и его знакомый «являлись активными участниками несанкционированных массовых мероприятий на территории столицы с 9 августа этого года». К таким выводам следствие пришло после изучения мобильного телефона задержанного 34-летнего мужчины. В сообщении СК фигурируют переписки в телеграме.

Кадр из видео пресс-службы СК. Предположительно, на фото Ким Самусенко 5 ноября также был задержан в рамках уголовного дела по ст. 342 УК брат Кима — Алексей Самусенко. В его доме тоже прошел обыск. Он также помещен в ИВС на Окрестина. Но пока неизвестно, в чем его конкретно подозревают. Теперь Ким Самусенко и задержанный по данному делу признаны подозреваемыми в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси) и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).