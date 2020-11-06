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Скучали по стендапу? Артур Чапарян и Идрак Мирзалидзе дадут в Минске два концерта в один день
Источник материала: Tut.by
Стендап популярен в Минске уже не первый год: многие тяжеловесы жанра регулярно посещают большие столичные залы. Скоро, например,
Оба комика активно выступают на ТВ и рейтинговых каналах YouTube. Артур Чапарян стартовал на московских открытых микрофонах зимой 2013 года, в клубе «Алиби». Довольно часто выступление Артура можно увидеть на сцене московского Stand-up Club #1 на Новом Арбате. Также Артур принимал участие в популярном шоу «Что было дальше?». В 2015 году комик несколько раз отметился в рубрике «Открытый микрофон» телевизионного проекта Stand Up на ТНТ. В 2018-м он обрел популярность не только в интернете, но и среди телевизионных зрителей благодаря приглашению выступить в программе «Вечерний Ургант». В 2019 году Артура можно увидеть в независимом стендап-шоу «22 комика» на канале ТНТ4.
Идрак Мирзалидзе — белорус, участник шоу на YouTube «Порараз бирацца», где четверо комиков обсуждают новости и решают, какой была прошедшая неделя. Сценарист и режиссер Михаил Идов в интервью Юрию Дудю назвал лучшим современным комиком России Идрака Мирзалидзе. Почему? Наверное, в том числе и из-за того, что его юмор, как и юмор компаньона по проекту, не назовешь простым или общедоступным: он зачастую выходит за рамки шаблонных приемов и заходит на территорию абсурда и гротеска.
Артур Чапарян и Идрак Мирзалидзе — запоминающийся дуэт. Их совместный YouTube проект «Вечервечер» о жизни знаменитостей и современных технологиях сумел породить массу новых молодежных движений.
Комики выступят в Минске уже через три недели. Билеты на их совместный концерт — в продаже.
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Стендап популярен в Минске уже не первый год: многие тяжеловесы жанра регулярно посещают большие столичные залы. И не только они - у нас можно услышать и...
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