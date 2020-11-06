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Герчиков уходит с поста главреда «Прессбола»

06.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «Прессболе» вторая в этом году смена главного редактора. Дмитрий Герчиков, который пришел на это место лишь в июле 2020 года, покидает издание.


Фото из Facebook Дмитрия Герчикова

Эту информацию сообщила «Трибуна», отметив, что Дмитрий написал заявление об уходе и сообщил об этом журналистскому коллективу редакции.

Источники TUT.BY также подтвердили эту информацию. Сам Герчиков в данный момент для комментариев недоступен.

Напомним, Дмитрий 1 июля сменил на этом посту Сергея Кайко, который, в свою очередь, был главредом спортивного издания более 6 лет.

Герчиков, будучи главредом, активно высказывался о происходящем в стране и в белорусском спорте. В частности после августовских событий он осудил действия силовиков и заявил, что не может представить, как узники Окрестина в дальнейшем смогут ходить на футбольные матчи.

 
 
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Он пришел на это место только в июле.
 
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