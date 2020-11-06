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Герчиков уходит с поста главреда «Прессбола»
Источник материала: Tut.by
В «Прессболе» вторая в этом году смена главного редактора. Дмитрий Герчиков, который пришел на это место лишь в июле 2020 года, покидает издание.
Эту информацию сообщила «Трибуна»,
Источники TUT.BY также подтвердили эту информацию. Сам Герчиков в данный момент для комментариев недоступен.
Напомним, Дмитрий 1 июля сменил на этом посту Сергея Кайко, который, в свою очередь, был главредом спортивного издания более 6 лет.
Герчиков, будучи главредом, активно высказывался о происходящем в стране и в белорусском спорте. В частности после августовских событий он
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Он пришел на это место только в июле.
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