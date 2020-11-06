Беларусбанк ввел изменения по выдаче кредитов на жилье по 240-му указу

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк вводит изменения по кредитам на недвижимость по 240-му указу. Напомним, с 15 октября он возобновил прием новых заявок на выдачу кредитов, а также на увеличение размера уже выданных кредитных линий по 240-му указу. Но тогда речь шла о кредитах на объекты жилищного строительства, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. С 6 ноября кредиты будут выдавать и «по переходящим (задельным) жилым домам», которые намерены ввести в 2021 году, сообщается на сайте банка.

Условия кредитования строительства жилья с субсидированием по 240-му указу остались прежними: ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта, то есть 10,75%.

Беларусбанк приостановил прием новых заявок на кредиты на жилье с использованием субсидий по указу № 240 в сентябре.