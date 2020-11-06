|
Беларусбанк ввел изменения по выдаче кредитов на жилье по 240-му указу
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк вводит изменения по кредитам на недвижимость по 240-му указу. Напомним, с 15 октября он
Условия кредитования строительства жилья с субсидированием по 240-му указу остались прежними: ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта, то есть 10,75%.
Беларусбанк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 ноября кредиты будут выдавать и «по переходящим (задельным) жилым домам», которые намерены ввести в 2021 году, сообщается на сайте банка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)