Самый маленький и большой «айфоны» показали вживую. Взгляните на iPhone 12 mini и 12 Pro Max

Источник материала: Tut.by

6 ноября в странах «первой волны» открылись предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — то есть на самый маленький и большой «айфоны» в линейке этого года. Западные журналисты и блогеры успели провести с устройствами какое-то время и показали аппараты на «живых» фото и видео.

The Verge

В издании напомнили , что iPhone 12 mini оснащается OLED-экраном на 5,4 дюйма, iPhone 12 и iPhone 12 Pro — на 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro Max — на 6,7 дюйма.

При этом новый iPhone 12 mini по размерам корпуса меньше в сравнении даже с iPhone 6, 6s, 7, 8 и SE (2020). Такого, по словам журналиста, удалось добиться благодаря внедрению безрамочного дизайна и отказа от физической клавиши Home.



Слева на право: iPhone 5s, iPhone 12 mini, iPhone 7. Фото: The Verge

Позже обзорщик отметил, что проблем с отображением интерфейса операционной системы iOS 14 на миниатюрном дисплее 12 mini нет. Да и в целом — печатать на таком девайсе одной рукой удобно.

Впрочем, без компромиссов в «минике» обойтись не удалось, говорит журналист. Так, он отмечает уменьшенную по объему батарею девайса. В теории, особенно с учетом поддержки 5G-сетей, «жить» на одном заряде девайс может меньше по сравнению с девайсами с экранами обычного размера.



iPhone 12 mini и iPhone 7. Фото: The Verge



iPhone 12 (слева) и iPhone 12 mini. Фото: The Verge

C увеличенным iPhone 12 Pro Max ситуация противоположенная. Это — самый большой и дорогой смартфон из всех, что когда-либо производила Apple.

Но в The Verge отмечают: благодаря дизайну с прямыми гранями визуально смартфон смотрится не таким огромным, каким является на самом деле. При этом слишком тяжелым, по мнению журналиста, новинка не получилось — от того, что долго держишь аппарат в руке, не устаешь.



iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Фото: The Verge

Благодаря увеличенному экрану и, соответственно, корпусу в iPhone 12 Pro Max также получилось встроить более совершенную систему камер c увеличенными сенсорами. Проверить, как девайс снимает на практике, у The Verge, правда, пока не вышло. Аккумулятор используется также повышенного объема.



iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Фото: The Verge



iPhone 12, iPhone 6 Plus и iPhone 12 Pro Max. Фото: The Verge

Впрочем, и недостатки после краткого знакомства с девайсом выявить удалось. Обзорщик говорит, что в Apple все еще не на 100% используют возможности огромного дисплея гаджета — в частности, смартфону явно не хватает режима с одновременным запуском двух и более приложений. Кроме того, интерфейс iOS 14 просто растягивается на весь экран вместо того, чтобы дать возможность добавить дополнительный ряд иконок или виджетов.

engadget

Редактор издания рассказала об основных особенностях гаджетов, в частности, размерах их экранов, и отметила, что полные обзоры новинок выйдут позже.

По ее словам, с аппаратами ей удалось провести ограниченное время. В engadget также отметили, что основное внимание при тестировании позже уделят камере iPhone 12 Pro Max, которая способна снимать HDR-видео в 4K, а также времени автономной работы маленького iPhone 12 mini.

Ниже — серия фотографий iPhone 12 mini:













А это — iPhone 12 Pro Max:















CNET

Как и коллеги из The Verge и engadget, журналист CNET провел с устройствами немного времени — издание успело выпустить только « первый взгляд », полноценные обзоры появятся позже.



iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Фото: CNET

Обзорщик отметил, что iPhone 12 mini действительно ощущается пускай и небольшим, но топовым телефоном. А такой запрос со стороны пользователей, по его мнению, есть. Многие покупатели могут отказываться от приобретения новых флагманских смартфонов только из-за того, что для них они слишком большие.



iPhone 12 mini. Фото: CNET

Старший iPhone 12 Pro Max автору материала, очевидно, понравился. Он, как и остальные обзорщики, отметил увеличенные размеры девайса. Но проблемой это, во всяком случае по мнению CNET, не является. Журналист отметил, что индустрия понемногу привыкает к большим телефонам. При этом на контрасте с iPhone 12 mini Pro Max действительно кажется гигантом.











Когда смартфоны появятся в Беларуси

Официальные цены «свежих» iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max в Беларуси пока не называются. 6 ноября, то есть в день начала предзаказов на новинки в странах «первой волны», у нас только начались продажи обычных iPhone 12 (от 2999 рублей) и iPhone 12 Pro (от 3899 рублей).

Впрочем, с датами начала продаж 12 mini и 12 Pro Max у нас ситуация чуть яснее. Если верить информации на сайте одного из авторизованных партнеров Apple в Беларуси (сети i-Store), в наличии в этой сети маленький и увеличенный смартфоны появятся уже 20 ноября.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple: