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Самый маленький и большой «айфоны» показали вживую. Взгляните на iPhone 12 mini и 12 Pro Max
Источник материала: Tut.by
6 ноября в странах «первой волны» открылись предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — то есть на самый маленький и большой «айфоны» в линейке этого года. Западные журналисты и блогеры успели провести с устройствами какое-то время и показали аппараты на «живых» фото и видео.
The Verge
В издании
При этом новый iPhone 12 mini по размерам корпуса меньше в сравнении даже с iPhone 6, 6s, 7, 8 и SE (2020). Такого, по словам журналиста, удалось добиться благодаря внедрению безрамочного дизайна и отказа от физической клавиши Home.
Позже обзорщик отметил, что проблем с отображением интерфейса операционной системы iOS 14 на миниатюрном дисплее 12 mini нет. Да и в целом — печатать на таком девайсе одной рукой удобно.
Впрочем, без компромиссов в «минике» обойтись не удалось, говорит журналист. Так, он отмечает уменьшенную по объему батарею девайса. В теории, особенно с учетом поддержки 5G-сетей, «жить» на одном заряде девайс может меньше по сравнению с девайсами с экранами обычного размера.
C увеличенным iPhone 12 Pro Max ситуация противоположенная. Это — самый большой и дорогой смартфон из всех, что когда-либо производила Apple.
Но в The Verge отмечают: благодаря дизайну с прямыми гранями визуально смартфон смотрится не таким огромным, каким является на самом деле. При этом слишком тяжелым, по мнению журналиста, новинка не получилось — от того, что долго держишь аппарат в руке, не устаешь.
Благодаря увеличенному экрану и, соответственно, корпусу в iPhone 12 Pro Max также получилось встроить более совершенную систему камер c увеличенными сенсорами. Проверить, как девайс снимает на практике, у The Verge, правда, пока не вышло. Аккумулятор используется также повышенного объема.
Впрочем, и недостатки после краткого знакомства с девайсом выявить удалось. Обзорщик говорит, что в Apple все еще не на 100% используют возможности огромного дисплея гаджета — в частности, смартфону явно не хватает режима с одновременным запуском двух и более приложений. Кроме того, интерфейс iOS 14 просто растягивается на весь экран вместо того, чтобы дать возможность добавить дополнительный ряд иконок или виджетов.
engadget
Редактор издания
По ее словам, с аппаратами ей удалось провести ограниченное время. В engadget также отметили, что основное внимание при тестировании позже уделят камере iPhone 12 Pro Max, которая способна снимать HDR-видео в 4K, а также времени автономной работы маленького iPhone 12 mini.
Ниже — серия фотографий iPhone 12 mini:
А это — iPhone 12 Pro Max:
Как и коллеги из The Verge и engadget, журналист CNET провел с устройствами немного времени — издание успело выпустить только «
Обзорщик отметил, что iPhone 12 mini действительно ощущается пускай и небольшим, но топовым телефоном. А такой запрос со стороны пользователей, по его мнению, есть. Многие покупатели могут отказываться от приобретения новых флагманских смартфонов только из-за того, что для них они слишком большие.
Старший iPhone 12 Pro Max автору материала, очевидно, понравился. Он, как и остальные обзорщики, отметил увеличенные размеры девайса. Но проблемой это, во всяком случае по мнению CNET, не является. Журналист отметил, что индустрия понемногу привыкает к большим телефонам. При этом на контрасте с iPhone 12 mini Pro Max действительно кажется гигантом.
Официальные цены «свежих» iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max в Беларуси пока не называются. 6 ноября, то есть в день начала предзаказов на новинки в странах «первой волны», у нас только начались продажи обычных iPhone 12 (от 2999 рублей) и iPhone 12 Pro (от 3899 рублей).
Впрочем, с датами начала продаж 12 mini и 12 Pro Max у нас ситуация чуть яснее. Если верить информации на сайте одного из авторизованных партнеров Apple в Беларуси (сети i-Store), в наличии в этой сети маленький и увеличенный смартфоны появятся уже 20 ноября.
Ниже — цены других популярных смартфонов Apple:
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6 ноября в странах «первой волны» открылись предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.
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