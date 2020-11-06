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В Толочинском районе Nissan насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами легковушки в Толочинском районе. Об этом
Происшествие случилось 5 ноября, около 20.00, вблизи деревни Малое Высокое. Здесь 39-летний водитель Nissan Murano совершил наезд на неустановленного пешехода.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте.
Инспекторы просят свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту наезда, сообщить об этом в ГАИ.
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Инспекторы просят свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту наезда, сообщить об этом в ГАИ.
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