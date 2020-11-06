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В Толочинском районе Nissan насмерть сбил пешехода

06.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами легковушки в Толочинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 5 ноября, около 20.00, вблизи деревни Малое Высокое. Здесь 39-летний водитель Nissan Murano совершил наезд на неустановленного пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте.

Инспекторы просят свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту наезда, сообщить об этом в ГАИ.

 
 
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Инспекторы просят свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту наезда, сообщить об этом в ГАИ.
 
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