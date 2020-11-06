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Лукашенко предложил провести метро на север Минска, где будет построен элитный «умный город», и в направлении Смолевичей

06.11.2020 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

6 ноября на открытии нового участка минского метрополитена Александр Лукашенко подал идею строительства метро на севере Минска, чтобы соединить планируемый жилищный комплекс «умный город» с центром столицы.

Лукашенко предложил провести метро на север Минска, где будет построен элитный «умный город», и в направлении Смолевичей

Изначально планировалось, что третья линия метро свяжет Курасовщину и Зеленый Луг. Строительство третьей линии в южном направлении уже идет, а прокладку ее в Зеленый Луг планируют начать в 2023-24 годах, передает пресс-служба Лукашенко.

У Лукашенко появился именной проездной на метро

Александр Лукашенко предложил сделать «небольшое ответвление» в сторону «умного города». Кроме того, он озвучил идею продлить синюю ветку в сторону Смолевичей. Причем в этом направлении уже необходимо осваивать наземное метро.

Открытый сегодня участок заработает для пассажиров 7 ноября в 12.30. Третья ветка столичного метро пока состоит из четырех станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь».

Александр Лукашенко приехал открывать новые станции минского метро. Видео

Лукашенко отметил относительно простой вид станций. По его словам, он поручал не строить дворцы под землей.

«Мы и так платим по 80 млн долларов за каждый километр проходки, если взять в целом с отделкой. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы», — сказал он.

 

 
Теги: Минск
 
 
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6 ноября на открытии нового участка минского метрополитена Александр Лукашенко подал идею строительства метро на севере Минска, чтобы соединить планируемый...
 
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